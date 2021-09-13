Семак заявил, что у «Челси» нет слабых мест

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов УЕФА против лондонского «Челси».
Семак заявил, что у «Челси» нет слабых мест
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«У «Челси» нет слабых мест. Прекрасно выглядит эта команда — неслучайно она выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Это сильный коллектив, который пользуется своими сильными сторонами, хорошо укрепился. Но каждая команда, выходя на поле, старается играть на победу. Нам надо сделать всё возможное для этого. Команда соперника была лучшей в прошлом сезоне, это один из сильнейших клубов континента, у них очень хороший состав», — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября в Лондоне, на  стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи — 22:00 мск.

Ранее Черчесов заявил, что и «Челси», и «Ювентус» сильнее «Зенита».

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