Черчесов: и «Челси», и «Ювентус» сильнее «Зенита»

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о шансах петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, где вместе с сине-бело-голубыми находятся также лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».
Черчесов: и «Челси», и «Ювентус» сильнее «Зенита»
  • Reuters

«Надо быть объективным: и «Челси», и «Ювентус» сильнее. Но есть здесь и сейчас — никто не знает, кто и в каком состоянии подойдёт к очным встречам. Возможны травмы, дисквалификации. Это как раз тот случай, когда любой шанс, который представится «Зениту», нужно стараться использовать», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Помимо «Челси» и «Ювентуса», на групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» также встретится со шведским «Мальмё».

Ранее Тухель назвал матч с «Зенитом» самым важным в Лиге чемпионов для «Челси».

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