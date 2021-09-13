Черчесов: и «Челси», и «Ювентус» сильнее «Зенита»
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«Надо быть объективным: и «Челси», и «Ювентус» сильнее. Но есть здесь и сейчас — никто не знает, кто и в каком состоянии подойдёт к очным встречам. Возможны травмы, дисквалификации. Это как раз тот случай, когда любой шанс, который представится «Зениту», нужно стараться использовать», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».
Помимо «Челси» и «Ювентуса», на групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» также встретится со шведским «Мальмё».
Ранее Тухель назвал матч с «Зенитом» самым важным в Лиге чемпионов для «Челси».