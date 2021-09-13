Тухель назвал матч с «Зенитом» самым важным в Лиге чемпионов для «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о важности матча против петербургского «Зенита» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Является ли победа в Лиге чемпионов самым большим успехом в карьере? Если бы мне пришлось давать быстрый ответ, я бы сказал да. Но мне кажется, что трудно оценивать свои достижения — кто хочет быть судьёй в этом? Вместе с моим тренерским штабом и командой мы стараемся быть лучшими, какими только можем быть. Я делал это, когда был тренером команды U-14 в академии, я делаю это и сейчас. Если говорить о трофеях, то да, это самый большой титул, который я выиграл. Но мне кажется, что это было очень давно — так и должно быть. Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов. Это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, и это именно то, что нам необходимо», — цитирует Тухеля пресс-служба питерского клуба.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов с «Челси».