«Зенит» прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов с «Челси»

Петербургский «Зенит» прилетел в Лондон на матч первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с английским «Челси».

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что основной состав прилетел одним рейсом с молодёжной командой, а в составе делегации также был директор клубного департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин.

Встреча пройдёт 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

«Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов.

Ранее бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в еврокубках.