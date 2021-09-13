«Зенит» прибыл в Лондон на матч Лиги чемпионов с «Челси»
- Reuters
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что основной состав прилетел одним рейсом с молодёжной командой, а в составе делегации также был директор клубного департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин.
Встреча пройдёт 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.
«Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов.
Ранее бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в еврокубках.