Глеб оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в еврокубках

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Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб пожелал удачи российским клубам в еврокубках.
Глеб оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» в еврокубках
  • РИА Новости

«Судя по соперникам в группе, и говорить ничего не хочется. Будет сложно. Желаю удачи российским командам. Реально просто желаю удачи. Я болею за российские команды, если белорусы не выступают. Успехов всем командам!» — цитирует Глеба «Спорт-Экспресс».

«Зенит» из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов поборется за выход в плей-офф с «Челси» (Англия), «Ювентусом» (Италия) и «Мальмё» (Швеция).

«Спартак» в Лиге Европы сыграет с «Наполи» (Италия), «Лестером» (Англия) и «Легией» (Польша).

«Локомотив» в ЛЕ встретится с «Марселем» (Франция), «Галатасараем» (Турция) и «Лацио» (Италия).

Ранее главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился данными о состоянии травмированного защитника Марио Фернандеса.

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