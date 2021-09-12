Березуцкий рассказал о сроках восстановления Фернандеса после травмы

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий поделился состоянием травмированного защитника Марио Фернандеса.
Березуцкий рассказал о сроках восстановления Фернандеса после травмы
  • РИА Новости

«О состоянии Фернандеса вы знаете — он получил травму в сборной. Когда его ждать — мы не знаем, это большой вопрос. Думаю, будет известно в ближайшие пару-тройку дней», — передаёт слова Березуцкого «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Фернандес получил повреждение, находясь в расположении сборной России во время окна матчей отбора к чемпионату мира — 2022.

Защитник пропустит матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

Ранее стало известно, что Фернандес может восстановиться к дерби со «Спартаком».

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