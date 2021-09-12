Источник: Фернандес может восстановиться к дерби со «Спартаком»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может принять участие в дерби со столичным «Спартаком».

«Думаю, высока вероятность, что ключевой игрок ЦСКА и сборной сможет сыграть против «Спартака» через неделю», — сообщает колумнист «Спорт-Экспресса» Илья Казаков в своём Telegram-канале.

По информации источника, травма есть, но её лечение не займёт два месяца.

Фернандес получил повреждение, находясь в расположении сборной России во время окна матчей отбора к чемпионату мира — 2022.

Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится 20 сентября на «ВЭБ Арене».

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес пропустит порядка двух месяцев из-за травмы.