Источник: Фернандес может восстановиться к дерби со «Спартаком»

Короткая ссылка
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может принять участие в дерби со столичным «Спартаком».
Источник: Фернандес может восстановиться к дерби со «Спартаком»
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Думаю, высока вероятность, что ключевой игрок ЦСКА и сборной сможет сыграть против «Спартака» через неделю», — сообщает колумнист «Спорт-Экспресса» Илья Казаков в своём Telegram-канале.

По информации источника, травма есть, но её лечение не займёт два месяца.

Фернандес получил повреждение, находясь в расположении сборной России во время окна матчей отбора к чемпионату мира — 2022.

Московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится 20 сентября на «ВЭБ Арене».

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес пропустит порядка двух месяцев из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить