Колосков: я не вижу колоссальной разницы между «Зенитом» и «Челси»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между лондонским «Челси» и петербургским «Зенитом».

«Я не вижу колоссальной разницы между «Зенитом» и «Челси». Петербургская команда укрепилась очень качественными игроками! А защита — одна из лучших по европейским стандартам. Азмун, Барриос и Малком — это футболисты высокого уровня», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, всё зависит от того, как футболисты петербургской команды подготовятся к предстоящей встрече.

«Если игроки «Зенита» не будут трепетать перед победителями Лиги чемпионов, то в этом случае может быть равная игра. По мастерству они не уступают футболистам «Челси», — сказал он.

Игра между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Челси» Тома Тухель заявил, что полузащитник команды Н'Голо Канте пропустит матч с «Зенитом»