Барриос прилетел в Англию на матч Лиги чемпионов с «Челси»
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- РИА Новости
«Благодаря взаимодействию Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций, работе «Зенита» Барриос получил разрешение на въезд в Англию», — цитирует Семака РИА Новости.
В нынешнем сезоне Барриос провёл пять встреч за «Зенит» в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.
Игра между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.
Ранее главный тренер «Челси» Тома Тухель заявил, что полузащитник команды Н'Голо Канте пропустит матч с «Зенитом».