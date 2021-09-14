Барриос прилетел в Англию на матч Лиги чемпионов с «Челси»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Вильмар Барриос прилетел в Лондон на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».

«Благодаря взаимодействию Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций, работе «Зенита» Барриос получил разрешение на въезд в Англию», — цитирует Семака РИА Новости.

В нынешнем сезоне Барриос провёл пять встреч за «Зенит» в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

Игра между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Челси» Тома Тухель заявил, что полузащитник команды Н'Голо Канте пропустит матч с «Зенитом».