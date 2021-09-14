Мостовой считает, что игра «Зенита» зависима от иностранцев

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча петербургского «Зенита» против лондонского «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Челси» — это хорошая команда. В прошлом году они стали победителями турнира, а в этом — слабее не стали, а может быть, даже и усилились. «Зениту» будет непросто. В первых матчах группового этапа команды из европейских стран как можно раньше хотят обеспечить себе выход в следующий раунд. Пока рано об этом говорить, но всё равно они постараются это сделать, поскольку у них график идет напряжённый, тем более мы знаем, как в Англии играют без остановки. «Зенит» очень зависит от иностранных футболистов, хорошо, что им разрешили сыграть. «Челси» является фаворитом и может обыграть «Зенит», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Встреча «Челси» и «Зенита» состоится 14 сентября в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча — 22:00 мск.

Ранее «Зенит» проиграл «Челси» в матче юношеской Лиги УЕФА.