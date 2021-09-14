Роман Широков поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Челси»

Экс-капитан «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«В нашей группе играют «Челси» и «Ювентус». Они и являются фаворитами группы. «Зенит» претендует на третью строчку, хотя всё может удачно сложиться. Если удачно начать, то почему нет?» — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, на выезде с «Челси» петербургскую команду устроит и ничья, а как играть — решит тренер.

Как отметил Широков, судя по тому, как играет «Ювентус», можно было бы «зацепить» очки и с этой командой.

Игра между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер «Челси» Тома Тухель заявил, что полузащитник команды Н'Голо Канте пропустит матч с «Зенитом».