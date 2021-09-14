В отсутствие давления: почему у «Зенита» есть шансы удачно стартовать в Лиге чемпионов

«Зенит» точечно усилился в летнее трансферное окно, укрепив вратарскую линию Станиславом Крицюком, а атаку — Клаудиньо. Помимо этого, клубу удалось удержать в своих рядах бомбардира Сердара Азмуна, что позволит команде проявлять тактическую гибкость. На руку действующему чемпиону России пойдёт и комфортный календарь в начале осени, который даёт возможность удачно начать новый еврокубковый сезон. Почему перед стартом в Лиге чемпионов положение дел петербуржцев вызывает больший оптимизм, нежели после жеребьёвки, — в материале RT.

Что означает покупка Крицюка?

Вратарская позиция в преддверии старта в Лиге чемпионов вызывала у болельщиков «Зенита» наибольшую тревогу. Летом команду покинул Андрей Лунёв, и петербуржцы остались лишь с одним опытным голкипером — Михаилом Кержаковым. 18-летнего Даниила Одоевского при всём уважении принимать в расчёт было сложно, хотя Сергей Семак и допускал, что тот в будущем может стать первым номером. Так или иначе, но в главном еврокубке представить себе юного футболиста пока трудно.

Кержаков, хотя и поиграл немало, не так надёжен, как хотелось бы. В прошлом сезоне он пропустил в шести встречах ЛЧ 13 мячей и ни разу не сыграл на ноль. Хотя одного Михаила для решения внутренних задач, безусловно, хватало. Тем не менее ему требовался матёрый конкурент — хотя бы на случай травмы.

И в лице Крицюка клуб его получил. Станислав достаточно опытен, выступал в еврокубках и даже вызывался в сборную. Да, в «Краснодаре» он уступил место в основе юному Матвею Сафонову, но затем вернулся в чемпионат Португалии и провёл сильный сезон в составе скромного «Белененсеша» (11 сухих матчей), где едва ли не в одиночку сохранил коллективу место в элите. Нынешний сезон вратарь начинал уже в «Жил Висенте» — и тоже весьма неплохо: успел оформить две «баранки», а в проигранном «Бенфике» матче 80 с лишним минут спасал ворота своей команды.

Тот факт, что именно он вышел на поле с первых минут в противостоянии с «Ахматом», свидетельствует о том, что основным вратарём теперь, видимо, будет новичок, а не Кержаков. Тем более Крицюк смотрелся вполне достойно и совершил пять сейвов, а вина за единственный пропущенный мяч лежит скорее на центральных защитниках, а не на нём.

Почему решение Азмуна не уезжать пойдёт на пользу?

Большой удачей стало и сохранение в команде Сердара Азмуна, который летом вполне мог уехать из России. По словам иранца, ему поступали предложения от «Лиона», «Байера», «Ромы» и «Тоттенхэма», но «Зенит» их отклонил. Понять петербуржцев можно, ведь перед стартом в еврокубках они не могли позволить себе остаться с одним форвардом, да ещё и возрастным — Артёмом Дзюбой.

Так или иначе, теперь тренерский штаб получит возможность варьировать схему. Дзюба и Азмун могут по традиции выходить в паре при необходимости взламывать чужую оборону. Фактурный россиянин в такой ситуации идеально умеет цепляться за мячи, и это его качество пригодится, например, в поединках с «Мальмё».

Но в матчах с «Челси» и «Ювентусом» сине-бело-голубым предстоит по большому счёту обороняться и логичной окажется ставка на одного иранца на острие. Быстрый форвард, умеющий грамотно врываться в свободные зоны, как никто подойдёт для контратакующей игры. Дзюбе же можно предпочесть ещё одного человека в центр поля.

При этом опытный исполнитель вполне способен выходить на замену за 20—30 минут до финального свистка, чтобы увеличить давление на уставших защитников соперника. Артём неоднократно доказывал, насколько эффективен, когда необходимо организовать навал, а интенсивность в матче падает.

Да и в поединке с «Ахматом» ветеран показал, что потихоньку приходит в себя после неудачного Евро — отдал две результативные передачи. В этом плане невызов в сборную только пошёл ему на пользу и предоставил время восстановиться как физически, так и психологически.

Что изменится с приездом Клаудиньо?

Ещё одним серьёзным подспорьем стало приобретение Клаудиньо. Молодой полузащитник провёл за «Зенит» всего три матча, и делать далеко идущие выводы о его игре преждевременно. Не добавляет оптимизма и отсутствие у легионера опыта выступлений в Европе. Это означает, что ему потребуется время на адаптацию.

Тем не менее очевидно, что в лице латиноамериканца чемпион России получил универсального футболиста, который способен сыграть на нескольких позициях в атакующей линии. Так, во встрече с «Уфой» он появился на левом фланге, а с ЦСКА и «Ахматом» сыграл вторым нападающим. Особенно ему удался матч с армейцами, в котором он выполнил 47 передач, почти 90% из которых оказались точными — великолепный показатель для исполнителя данной формации.

В преддверии же ЛЧ важно, что у Семака сформировался мощный атакующий кулак. В главном еврокубке тренер получил возможность использовать впереди всех своих звёздных иностранцев даже при необходимости задействовать двух опорников в противостоянии с «Челси» или «Ювентусом» — Далера Кузяева и Вильмара Барриоса.

В таком случае специалист может сделать выбор в пользу расстановки 4-2-3-1, в которой Клаудиньо и Вендел будут действовать на полуфлангах, Малком — под нападающим, а Азмун — на острие. Так получится раскрыть все сильные качества легионеров, не оставляя никого на скамейке.

Почему Семаку проще, чем в предыдущих сезонах?

Два предыдущих розыгрыша Лиги чемпионов закончились для «Зенита» провалами. Иначе финиши на четвёртом месте в группе и досрочные вылеты назвать нельзя. Откровенно говоря, шансов на выход в плей-офф на этот раз ещё меньше.

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Но Семаку, как это ни парадоксально, немного проще. Во-первых, квалификация в плей-офф из квартета с «Челси» и «Ювентусом» станет чудом, в то время как в прошлые годы петербуржцы получали менее сильных соперников.

Во-вторых, часть ответственности специалист смело может переложить на руководство клуба. Ещё по ходу прошлого сезона было очевидно, что команде необходимо усиление. Однако в итоге чемпион России, обладающий серьёзными финансовыми возможностями, ограничился трансферами Клаудиньо и Крицюка «на флажке», да ещё и упустил Лунёва.

Центр обороны укрепить так и не удалось, если не брать в расчёт выкуп у «Ростова» прав на Дмитрия Чистякова, который не провёл в еврокубках ни одного матча в карьере. А это значит, дуэт защитников составят возрастные и медлительные Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен. Последний к тому же регулярно получает травмы. Собственно, матч с «Челси» хорват пропустит из-за повреждения, как и Вячеслав Караваев. Да и в атаке, кроме Дзюбы и Азмуна, рассчитывать не на кого.

Как поможет календарь?

На пользу «Зениту» должно пойти и относительно комфортное расписание матчей. С одной стороны, начинать гостевым матчем с «Челси» — не лучший вариант. С другой, в Лондоне от петербуржцев никто не будет ждать результата, а потому они выйдут на поле без излишнего давления и получат возможность просто насладиться футболом в матче с действующим обладателем кубка ЛЧ.

Да и «Краснодар» в прошлом году показал, что у лондонцев можно отбирать очки, добившись на «Стэмфорд Бридж» ничьей, пусть хозяева и действовали не основным составом.

Далее сине-бело-голубых будут ждать две домашние встречи с «Мальмё» и «Ювентусом», в которых вполне можно набирать очки. В противостоянии с чемпионом Швеции сильнейший коллектив России вовсе будет фаворитом, хотя нельзя забывать о домашнем поражении от «Брюгге» в прошлом сезоне.

Туринцы же с большой долей вероятности приедут в Санкт-Петербург не в лучшем состоянии, ведь в первых трёх турах нового розыгрыша Серии А они набрали всего очко и пока занимают пятое место с конца. С такими результатами оставшийся без Криштиану Роналду «Юве» окажется под серьёзным давлением и вполне может оступиться и в Северной столице.

Таким образом, при самом благоприятном сценарии подопечные Семака могут набрать в первом круге от пяти до семи очков и практически застолбить за собой третье место в группе, хотя сделать это будет крайне непросто. Тем не менее определённые шансы на положительный исход имеются.

Удобен для коллектива и календарь национального первенства. В ближайших четырёх турах чемпион страны померится силами лишь с двумя соперниками из первой половины турнирной таблицы — «Рубином» и «Сочи», причём с южанами — на своём поле. А вот «Крылья Советов» и «Арсенал» сине-бело-голубые обязаны обыгрывать. Не исключено, что в данных встречах Семак пойдёт на ротацию и предоставит некоторым лидерам отдых в преддверии ключевых противостояний в ЛЧ.