Польская бригада арбитров обслужит матч «Челси» — «Зенит» в Лиге чемпионов
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Главным арбитром матча назначен поляк Бартош Франковски.
Помощниками Франковски будут Марчин Бонек и Якуб Винклер, видеопомощником арбитра назначен немец Марко Фриц, его ассистентом — итальянец Марко Ди Белло.
Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» пройдёт 14 сентября в Лондоне.
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