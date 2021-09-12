Польская бригада арбитров обслужит матч «Челси» — «Зенит» в Лиге чемпионов

На матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» назначена бригада арбитров из Польши.

Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным арбитром матча назначен поляк Бартош Франковски.

Помощниками Франковски будут Марчин Бонек и Якуб Винклер, видеопомощником арбитра назначен немец Марко Фриц, его ассистентом — итальянец Марко Ди Белло.

Матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» пройдёт 14 сентября в Лондоне.

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