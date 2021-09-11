Семак заявил, что все клубы РПЛ поддерживают отмену лимита на легионеров

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в очередной раз высказался о лимите на легионеров.

«Я очень давно в футболе, моя позиция не менялась и не изменится. Полная отмена — по сути, не полная, а приравнивание к тем странам, с которыми мы конкурируем в еврокубках. «17 + 8» — это заявочный лист в Лигу чемпионов. Все клубы РПЛ поддерживают отмену, подавляющее большинство тренеров против лимита», — приводит слова Семака Sports.ru.

По его мнению, с момента появления лимита нельзя сказать, что российский футбол добился какого-то прогресса. При этом он отметил, что можно отказаться полностью от легионеров ради развития, но стоит понимать, что до тех пор, пока российские звёзды не вырастут, успехов в Европе ожидать не стоит.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее Семак признался, что его заставляет задуматься качество игры «Зенита» с «Ахматом».