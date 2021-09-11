Семак признался, что его заставляет задуматься качество игры «Зенита» с «Ахматом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак признался, что его заставляет задуматься качество игры «Зенита» с «Ахматом»
  • РИА Новости

«Хорошо начали, хорошо двигались, забили два хороших мяча. После гола «Ахмата» случился дисбаланс. Некоторым нашим игрокам было сложно играть. Хорошо, что забили третий. В остальном — заслуженная победа. Но качество игры во втором тайме заставляет задуматься», — цитирует Семака Sport24.

Подопечные Семака набрали 17 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (9) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Александра Ерохина помог «Зениту» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

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