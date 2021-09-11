Гол Ерохина помог «Зениту» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.

На девятой минуте хозяев вывел вперёд Вендел, а на 33-й преимущество сине-бело-голубых удвоил Александр Ерохин. На 51-й минуте один мяч отыграл Мохамед Конате. Тем не менее Малком на 83-й снова поразил ворота гостей, после чего «Зенит» довёл матч до победы. Кроме того, двумя результативными передачами отметился форвард клуба с берегов Невы Артём Дзюба.

Подопечные Сергея Семака набрали 17 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (9) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что голкипер Станислав Крицюк дебютирует за «Зенит» в матче с «Ахматом».