Крицюк дебютирует за «Зенит» в матче с «Ахматом»
- © официальный сайт клуба "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)
С первых минут на поле у питерцев появятся Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.
Отметим, что для Крицюка встреча с «Ахматом» станет дебютной за «Зенит».
Игра состоится 11 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Начало — в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила бразильским футболистам петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малкому принять участие в матчах с «Ахматом» и «Челси».