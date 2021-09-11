Крицюк дебютирует за «Зенит» в матче с «Ахматом»

Стал известен состав петербургского «Зенита» на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

С первых минут на поле у питерцев появятся Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.

Отметим, что для Крицюка встреча с «Ахматом» станет дебютной за «Зенит».

Игра состоится 11 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Начало — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила бразильским футболистам петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малкому принять участие в матчах с «Ахматом» и «Челси».