Крицюк дебютирует за «Зенит» в матче с «Ахматом»

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Стал известен состав петербургского «Зенита» на матч седьмого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
Крицюк дебютирует за «Зенит» в матче с «Ахматом»
  • © официальный сайт клуба "Зенит" (Вячеслав Евдокимов)

С первых минут на поле у питерцев появятся Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Вендел, Дзюба, Азмун.

Отметим, что для Крицюка встреча с «Ахматом» станет дебютной за «Зенит».

Игра состоится 11 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Начало — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила бразильским футболистам петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малкому принять участие в матчах с «Ахматом» и «Челси».

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