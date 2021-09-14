Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч Лиги чемпионов с «Челси»
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На поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне с первых минут выйдут:
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Маркус Алонсо, Маунт, Лукаку, Зиеш.
«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос (К), Малком, Вендел, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Азмун.
Форвард гостей Артём Дзюба начнёт встречу на скамейке запасных.
Матч состоится 14 сентября. Время начала встречи — 22:00 мск.
Ранее Мостовой заявил, что игра «Зенита» зависима от иностранцев.