Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч Лиги чемпионов с «Челси»

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Стали известны стартовые составы матча «Челси» — «Зенит», который проходит в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на матч Лиги чемпионов с «Челси»
  • Reuters

На поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в Лондоне с первых минут выйдут:

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Маркус Алонсо, Маунт, Лукаку, Зиеш.

«Зенит»: Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос (К), Малком, Вендел, Барриос, Кузяев, Клаудиньо, Азмун.

Форвард гостей Артём Дзюба начнёт встречу на скамейке запасных.

Матч состоится 14 сентября. Время начала встречи — 22:00 мск.

Ранее Мостовой заявил, что игра «Зенита» зависима от иностранцев.

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