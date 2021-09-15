Рианчо поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Легия»

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Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Рауль Рианчо считает, что красно-белые способны одержать победу над варшавской «Легией» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Рианчо поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Легия»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Для «Легии» прошлый сезон сложился не совсем удачно. Думаю, что «Спартак» сейчас находится на позитивной волне, вследствие чего сможет выиграть этот матч», — приводит слова Рианчо «Матч ТВ»

Встреча между «Спартаком» и «Легией» пройдёт 15 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.

Ранее бывший защитник красно-белых Сердар Таски также заявил, что ожидает победы от московского клуба.

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