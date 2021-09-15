Рианчо поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Легия»
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- РИА Новости
«Для «Легии» прошлый сезон сложился не совсем удачно. Думаю, что «Спартак» сейчас находится на позитивной волне, вследствие чего сможет выиграть этот матч», — приводит слова Рианчо «Матч ТВ».
Встреча между «Спартаком» и «Легией» пройдёт 15 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.
Ранее бывший защитник красно-белых Сердар Таски также заявил, что ожидает победы от московского клуба.