Таски ждёт победы «Спартака» над «Легией» в матче ЛЕ

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Бывший защитник московского «Спартака» Сердар Таски рассказал об ожиданиях от матча красно-белых с варшавской «Легией» в стартовой игре группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Таски ждёт победы «Спартака» над «Легией» в матче ЛЕ
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«Я ожидаю, что «Спартак» сегодня победит (или по крайней мере должен победить) «Легию». Все остальные результаты, в том числе ничья, в моих глазах — поражение», — цитирует Таски «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Легия» является самой слабой командой в группе С, куда также попали итальянский «Наполи» и английский «Лестер». Он напомнил, что многие футболисты польского клуба находятся сейчас не в самой лучшей форме.

«Если «Спартак» хочет выйти в следующий раунд, он должен выиграть обе игры у «Легии», — добавил он.

Матч «Спартак» — «Легия» пройдёт 15 сентября на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что в Москве появились баннеры в поддержку «Легии» перед матчем со «Спартаком».

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