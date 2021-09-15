Ковалевский обратился к фанатам «Спартака» перед матчем с «Легией»

Бывший голкипер московского футбольного клуба «Спартак» Войцех Ковалевский обратился к поклонникам красно-белых перед игрой первого тура группового этапа Лиги Европы с варшавской «Легией».

«Привет, красно-белая торсида! Я очень рад, что могу опять встретиться с вами на прекрасном стадионе «Открытие Арена». Надеюсь, мы увидим красивый футбол. Мне будет очень сложно, потому что я выступал и за «Спартак», и за «Легию». Хорошие воспоминания связаны у меня и с Москвой, и с Варшавой», — приводит слова поляка официальный Twitter московского клуба.

Бывший голкипер признался, что не может определиться со своим фаворитом, но всё же отдаёт небольшое предпочтение «Спартаку».

«Я буду болеть за обе команды и за красивый футбол. Знаю, что вы справитесь со своей задачей и поддержите свою команду, поддержите «Спартак». Я буду очень рад с вами увидеться снова. Красно-белые, вперёд!» — добавил Ковалевский.



Игрок выступал за «Легию» в 1997—2002 годах, а за «Спартак» — в 2003—2007 годах.

Ранее стало известно, что «Легия» подготовила перформанс к матчу, выкупив несколько рекламных баннеров на зданиях в Москве.