Фанаты «Спартака» — о поражении от «Легии» в матче ЛЕ: вы позорище

Болельщики московского «Спартака» подвергли обструкции футболистов столичной команды после поражение в стартовом матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА от «Легии» (0:1).

«Вы позорище!» — несколько раз проскандировали болельщики с фанатской трибуны. С сектора стадиона также слышалась нецензурная брань и свист в адрес футболистов «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».

После завершения игры главный тренер красно-белых Руй Витория повёл команду к фанатским трибунам.

«Спартак» пропустил на последних минутах матча. В следующей игре красно-белые сыграют на выезде с «Наполи» 30 сентября.

Ранее бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян отказался комментировать поражение красно-белых в матче с «Легией».