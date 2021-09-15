Фанаты «Спартака» — о поражении от «Легии» в матче ЛЕ: вы позорище
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«Вы позорище!» — несколько раз проскандировали болельщики с фанатской трибуны. С сектора стадиона также слышалась нецензурная брань и свист в адрес футболистов «Спартака», сообщает «Спорт-Экспресс».
После завершения игры главный тренер красно-белых Руй Витория повёл команду к фанатским трибунам.
«Спартак» пропустил на последних минутах матча. В следующей игре красно-белые сыграют на выезде с «Наполи» 30 сентября.
Ранее бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян отказался комментировать поражение красно-белых в матче с «Легией».