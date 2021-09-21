В Гидрометцентре предупредили о сезонных переменах в погоде с 22 сентября
«22 сентября наступает астрономическая осень», — рассказала Макарова в беседе с ТАСС.
По её прогнозу, среднесуточная температура опустится ниже 10 °С.
По словам синоптика, с приходом астрономической осени изменяется характер осадков с локального на площадный.
Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Европейской России к выходным.
Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что затяжные дожди продлятся практически всю неделю, включая выходные.