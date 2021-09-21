В Гидрометцентре предупредили о сезонных переменах в погоде с 22 сентября

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в России с 22 сентября станет больше осадков и пасмурных дней.

«22 сентября наступает астрономическая осень», — рассказала Макарова в беседе с ТАСС.

По её прогнозу, среднесуточная температура опустится ниже 10 °С.

По словам синоптика, с приходом астрономической осени изменяется характер осадков с локального на площадный.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Европейской России к выходным.

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что затяжные дожди продлятся практически всю неделю, включая выходные.

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