В Гидрометцентре предупредили о сезонных переменах в погоде с 22 сентября

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в России с 22 сентября станет больше осадков и пасмурных дней.

«22 сентября наступает астрономическая осень», — рассказала Макарова в беседе с ТАСС. По её прогнозу, среднесуточная температура опустится ниже 10 °С. По словам синоптика, с приходом астрономической осени изменяется характер осадков с локального на площадный. Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Европейской России к выходным. Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «360», что затяжные дожди продлятся практически всю неделю, включая выходные.