В Гидрометцентре прогнозируют потепление в Европейской России к выходным

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в пятницу, 24 сентября, на территории Европейской России прогнозируется потепление до +13 °С.

«В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне +11...+13 °С, конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что ожидается облачная погода с небольшими дождями.

«В общем, погода несколько улучшится. После очень плохого и плохое кажется хорошим», — добавил синоптик.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве 20 сентября ожидается сильнейший за последние 73 года ливень.