Метеоролог Тишковец предупредил о сильнейшем за 73 года ливне в Москве
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«Такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более», — написал он в своём Instagram.
Тишковец отметил, что в столице в осадкомеры может попасть до 16—21 мм дождя, что аналогично приблизительно трети месячной нормы осадков.
Также он предупредил, что в понедельник, 20 сентября, в Москве ожидается промозглый ветер с порывами до 17 м/с.
По его мнению, такая погода соответствует климатической норме 16 октября.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что в Москве с 20 по 22 сентября ожидается похолодание, а также мощные дожди и сильный ветер.
Синоптик Александр Шувалов в беседе с «360» рассказал о наступлении по-настоящему неприятной погоды в Московской области с 20 сентября.