В Москву придут похолодание и сильные дожди с 20 сентября
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«В понедельник (20 сентября. — RT)... помимо холода, мы ощутим заметные дожди и усиление ветра до 17 м/с», — передаёт ТАСС прогноз метеоролога.
Вильфанд уточнил, что непогода сохранится в столице до среды, 22 сентября, включительно.
«В понедельник днём максимальная температура будет в диапазоне +5...+7 °С, во вторник и среду — +6...+8 °С», — сказал он.
Ранее синоптик Александр Шувалов в беседе с «360» рассказал о наступлении по-настоящему неприятной погоды в Московской области с 20 сентября.