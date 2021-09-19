В Москву придут похолодание и сильные дожди с 20 сентября

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве с 20 по 22 сентября ожидаются похолодание, мощные дожди и сильный ветер.
В Москву придут похолодание и сильные дожди с 20 сентября
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«В понедельник (20 сентября. — RT)... помимо холода, мы ощутим заметные дожди и усиление ветра до 17 м/с», — передаёт ТАСС прогноз метеоролога.

Вильфанд уточнил, что непогода сохранится в столице до среды, 22 сентября, включительно.

«В понедельник днём максимальная температура будет в диапазоне +5...+7 °С, во вторник и среду — +6...+8 °С», — сказал он.

Ранее синоптик Александр Шувалов в беседе с «360» рассказал о наступлении по-настоящему неприятной погоды в Московской области с 20 сентября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить