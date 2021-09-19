В Москву придут похолодание и сильные дожди с 20 сентября

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве с 20 по 22 сентября ожидаются похолодание, мощные дожди и сильный ветер.

«В понедельник (20 сентября. — RT)... помимо холода, мы ощутим заметные дожди и усиление ветра до 17 м/с», — передаёт ТАСС прогноз метеоролога.

Вильфанд уточнил, что непогода сохранится в столице до среды, 22 сентября, включительно.

«В понедельник днём максимальная температура будет в диапазоне +5...+7 °С, во вторник и среду — +6...+8 °С», — сказал он.

Ранее синоптик Александр Шувалов в беседе с «360» рассказал о наступлении по-настоящему неприятной погоды в Московской области с 20 сентября.