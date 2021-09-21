Невероятный промах Понсе, отменённый мяч Промеса и точный удар Заболотного: как ЦСКА обыграл «Спартак» в РПЛ

ЦСКА на своём поле одержал победу над «Спартаком» восьмом туре чемпионата России по футболу. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 1:0, а автором единственного гола стал Антон Заболотный. В то же время подопечные Руя Витории почти вдвое превзошли соперника по числу ударов по воротам и имели шансы поразить ворота Игоря Акинфеева, но Эсекьель Понсе не попал в пустой угол, а забитый мяч Квинси Промеса был отменён из-за офсайда.

Противостояние ЦСКА и «Спартака» традиционно считается одним из самых статусных в российском футболе, что обычно подтверждается и положением команд в турнирной таблице. Но на этот раз подобного сказать было нельзя, ведь между собой встречались восьмой и девятый коллективы чемпионата. В активе обоих значилось всего десять очков в семи матчах, что всецело отражало их нынешнее состояние. Оба соперника переживают тяжёлую перестройку, и сложно сказать, завершится ли она в ближайшее время. Поэтому на кону в дерби стояла не борьба за высокие места, а возможность успокоить собственных болельщиков и частично реабилитироваться за недавние неудачи.

Примечательно, что оппоненты подходили к очному матчу не только с равным количеством очков, но и с примерно одинаковым числом потерь. Помимо давно находящихся в лазарете Хёрдура Магнуссона и Бруно Фукса, ЦСКА остался без Георгия Щенникова, а «Спартак» — без Павла Маслова, Георгия Мелкадзе и Романа Зобнина. Ещё двое игроков пропускали игру из-за перебора жёлтых карточек. Алексей Березуцкий не мог рассчитывать на Максима Мухина, а Руй Витория — на Александра Соболева.

И для ЦСКА отсутствие всего четырёх футболистов можно было считать хорошей новостью. Ещё несколько дней назад ходили слухи, что дерби пропустят Антон Заболотный и Марио Фернандес, причём сроки восстановления последнего оценивались в два месяца. С учётом травмы Щенникова, главный тренер фактически оставался без двух фланговых защитников и вряд ли имел бы возможность сыграть по излюбленной схеме 3-4-3. Но в итоге оба оказались в старте и позволили Березуцкому не отходить от избранной модели игры. Тройку в обороне составили Игорь Дивеев, Яка Бийол и Кирилл Набабкин.

В случае со «Спартаком» ожидалось, что Витория обойдётся заменами по позиции, а вместо Соболева и Зобнина сыграют Эсекьель Понсе и Йоррит Хендрикс. Первый в основе начал встречу с «Легией» в Лиге Европы, а второй вышел по её ходу. И если аргентинец и правда вошёл в число стартовых 11-ти, то голландец не попал даже в заявку из-за повреждения. Его место занял 20-летний воспитанник академии Руслан Литвинов. Ещё одним сюрпризом стало отсутствие на поле Николая Рассказова, судя по всему, наказанного за его действия в эпизоде с мячом Лирима Кастрати. Шанс проявить себя получил Максимилиано Кофрие, чей переход из «Сент-Трюйдена» стал одним из самых обсуждаемых событий летнего трансферного окна в России.

Номинально именно бельгиец считался слабым звеном в оборонительной тройке «Спартака», поэтому неудивительно, что ЦСКА старался проводить большинство атак именно через его зону. Наверняка этому способствовало и то, что роль правого латераля исполнял Виктор Мозес, также не особо надёжно действующий на своей половине поля и предпочитающий проводить время в нападении. Однако Кофрие приятно удивил и за первые 45 минут ошибся лишь однажды. В одном из эпизодов он выдвинулся вперёд, но оказался зажат у боковой линии и потерял мяч. Последовал контрвыпад, завершившийся опасным ударом в падении Заболотного.

В остальном «Спартак» довольно уверенно действовал в обороне и не позволил ЦСКА ни разу побеспокоить Александра Максименко. Забросы с фланга редко достигали адресата. Чидера Эджуке хоть и был довольно активен, но высокой продуктивностью похвастаться не мог, а Фёдор Чалов и вовсе смотрелся инородным телом в атаке хозяев. Он действовал по всему её фронту, но опасности не несли ни его смещения на левый фланг, ни забегания в штрафную. При высоких подачах он уступал борьбу на втором этаже, а при игре низом испытывал сложности с последним пасом.

То же самое во многом можно сказать и о красно-белых, которые не могли пробиться в штрафную оппонента, во многом из-за удачных действий Бахтиёра Зайнутдинова, которого Березуцкий предусмотрительно выпустил на позиции опорника. Судя по логике главного тренера, номинально фланговый защитник был более предрасположен исполнять функции Мухина, чем Обляков, вновь отправленный на фланг обороны. И в первом тайме это работало. Долгое время Квинси Промес и Джордан Ларссон всё же пытались вывести Эсекьеля Понсе на рандеву с Игорем Акинфеевым, но со временем стали всё больше бить издали. В итоге наиболее опасными получились «выстрелы» Промеса и Джикии.

Во втором тайме «Спартак» также был более нацелен на ворота, и подтвердилось это уже в самом его начале. Литвинов вновь не постеснялся пробить издали и заставил Акинфеева отбить мяч прямо на набегавшего Понсе. Однако, обычно бережно относящийся к 100%-ным моментам Эсекьель не попал в пустой угол.

В итоге гости почти вдвое превзошли соперников по числу ударов по воротам (15:8), а на 77-й минуте даже забили. Подопечные Витории чуть ли не впервые сумели доставить мяч в штрафную с помощью передачи, а Промес хладнокровно переиграл Акинфеева. Однако, гол был отменён из-за положения «вне игры». Возможно, несогласованность защитников хозяев была обусловлена тем, что к этому моменту Березуцкий был вынужден перейти на схему 4-2-3-1. Из-за повреждения поле покинул Яка Бийол.

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ЦСКА же вряд ли мог занести себе в актив второй тайм. Смена формации негативно сказалась на их комбинационной игре, а с уходом Алана Дзагоева опасных выпадов практически не наблюдалось. Поэтому гол Заболотного на 81-й минуте стал насколько неожиданным, настолько и нелогичным. После отскока мяч оказался у габаритного форварда, а тот неотразимо пробил в дальний угол.

ЦСКА вышел вперёд и впоследствии удержал минимальное преимущество, правда, сам Заболотный не смог отпраздновать победу в дерби вместе с партнёрами. На второй компенсированной минуте он получил вторую жёлтую карточку за срыв атаки и был удалён с поля. В меньшинстве армейцы ожидаемо прижались к своей штрафной и чуть было не позволили «Спартаку» восстановить паритет. По иронии судьбы, одним из спасителей красно-белых мог стать вышедшей со скамейки Рассказов, но Промес не смог замкнуть его скидку на границу вратарской.

ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби и подправил своё положение в таблице. После восьми туров подопечные Березуцкого с 13 очками расположились на седьмой строчке и уступают семь баллов лидеру в лице «Зенита». «Спартак» потерпел четвёртое поражение в сезоне и остался на девятом месте.