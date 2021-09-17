Проблемы в обороне, потери лидеров и серии неудач: почему в грядущем дерби ЦСКА — «Спартак» нет фаворита

Футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА подходят к очному матчу восьмого тура РПЛ в далёком от идеального состоянии. Красно-белые на неделе потерпели обидное домашнее поражение от «Легии» в Лиге Европы, а армейцы в минувшее воскресенье с трудом добыли ничью в выездном противостоянии с тульским «Арсеналом». При этом обе команды испытывают серьёзные кадровые проблемы. Выйти на поле в столичном дерби по различным причинам не смогут несколько ключевых игроков: Максим Мухин, Антон Заболотный, Роман Зобнин и Александр Соболев. Кроме того, тренерский штаб красно-синих лишился опций на флангах защиты из-за повреждений у Марио Фернандеса и Георгия Щенникова.

Как правило, российские болельщики с замиранием сердца ждут главное московское дерби. Любители футбола с интересом спорят, какая команда окажется сильнее и какой игрок проявит себя ярче. Однако на этот раз и ЦСКА, и «Спартак» подходят к очному противостоянию с таким ворохом проблем, что правильнее ставить вопрос иначе: кто из них будет слабее?

К восьмому туру РПЛ обе команды набрали всего по десять очков и располагаются в середине турнирной таблицы. Красно-синие в минувшие выходные потеряли очки в противостоянии с одним из аутсайдеров турнира — тульским «Арсеналом», а десятикратные чемпионы России на неделе потерпели обидное поражение от «Легии» в Лиге Европы.

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Эта осечка может дополнительно нервировать футболистов, ведь после неё будущее Руя Витории в клубе оказалось под большим вопросом. Не исключено, что дерби станет для португальца определяющим, а поражение обернётся увольнением.

Но и его визави Алексей Березуцкий находится не в лучшей ситуации. Столичный коллектив под его руководством пока лихорадит. Вдобавок наставник остался практически без усиления на трансферном рынке. Летом ЦСКА ограничился покупкой Максима Мухина и возвращением Антона Заболотного.

В таком положении, когда оба специалиста оказались фактически припёрты к стенке, будет крайне любопытно посмотреть, как они проявят себя в очном матче, смогут ли удивить друг друга и какие неожиданные ходы предпримут.

Любопытно, что они словно заранее начали готовиться к ключевой встрече. Витория сначала пытался привить новым подопечным расстановку с двумя центральными защитниками, но после ряда неудач вернулся к проверенной в прошлом сезоне схеме 3—4—1—2, которая во встрече с «Легией» трансформировалась в 3—4—3 с вингерами Айртоном и Виктором Мозесом.

Но и Березуцкий последние две игры провёл по аналогичной расстановке. Понять это решение можно, ведь в преддверии игры со «Спартаком» он остался без двух основных крайних защитников — Георгия Щенникова и Марио Фернандеса. И если к отсутствию первого болельщики уже привыкли, то потеря второго стала серьёзной головной болью.

Неудивительно, что тренер попытался укрепить защиту хотя бы количественно. Но если в игре с «Зенитом» это помогло, то в матче с «Арсеналом» — нет. Виктор Васин, вышедший в тройке с Якой Бийолом и Игорем Дивеевым, оказался причастен к обоим пропущенным мячам. Большой вопрос: стоит ли рисковать и в дерби или лучше довериться более-менее проверенному дуэту?

Хватает у ЦСКА проблем и в других линиях. Главная из них — отсутствие Максима Мухина. Приобретённый летом у «Локомотива» опорник — едва ли не единственный в команде, кто способен качественно действовать в разрушении. Неслучайно в текущем розыгрыше РПЛ он неизменно появлялся в старте. О важности молодого исполнителя говорят и статистические показатели: он располагается на третьем месте в команде по количеству перехватов в среднем за поединок (1,3) и на втором — по числу фолов (1,1). Заменить его мог бы Бийол, но словенец затыкает дыру в центре обороны. Опыт выступлений на данной позиции имеет и Иван Обляков, однако он помогает на левом краю. Остаются лишь Кристиян Бистрович и Эмиль Бохинен, которые и близко не являются в хорошем смысле этого слова «цепными псами».

Кроме того, повреждение в противостоянии с «Арсеналом» получил Антон Заболотный. По последней информации СМИ, восстановиться к дерби он вряд ли успеет. Если в начале сезона Березуцкий пытался задействовать сразу двух нападающих, то затем он сделал ставку на фактурного новичка. Это несколько упростило футбол армейцев, ведь с великолепно ведущим борьбу на «втором этаже» форвардом оказался велик соблазн перейти на кроссы и диагонали с флангов. Только в матче с «Зенитом» Заболотный выиграл шесть верховых дуэлей. Однако в дерби на острие нападения с большой долей вероятности на безальтернативной основе расположится Фёдор Чалов, сравнявший счёт в Туле.

Сходные потери понёс и «Спартак». В матче с «Легией» травмировался Роман Зобнин, а Александр Соболев получил четвёртую жёлтую карточку в РПЛ в игре с «Химками». На первый взгляд дисквалификация нападающего не должна нанести удар по красно-белым, ведь в нынешнем сезоне он далеко не всегда получает место в основе.

Однако без мощного форварда команда потеряет возможность продавливать высоких Дивеева и Бийола, а также лишится «плана Б» в атаке, как и ЦСКА в случае с Заболотным. Ведь, даже если бы россиянин не попал в стартовый состав, он мог бы выйти на поле по ходу встречи и создать серьёзные проблемы для уставших оппонентов. Теперь такой возможности подопечные Витории лишатся.

Зато обе команды вынуждены будут на чужой половине больше действовать низом и искать бреши в обороне друг друга. Учитывая несыгранность тройки центральных защитников армейцев и изобретательность вкупе со скоростью Эсекьеля Понсе, Джордана Ларссона и Квинси Промеса, проблемы могут возникнуть именно у хозяев. Впрочем, то же касается и Чидеры Эджуке, который способен в одиночку определить исход любого эпизода и уйти сразу от нескольких соперников.

Однако скорее судьба дерби может решиться на флангах, поскольку оба коллектива неидеально смотрятся в этих зонах. У красно-синих это во многом связано с травмами. Не смогут выйти на поле как Щенников, так и Фернандес. В матче с «Арсеналом» их заменили хотя и универсальные, но номинальные полузащитники Обляков (слева) и Константин Кучаев (справа).

Игра последнего, видимо, не устроила Березуцкого, и в перерыве он был заменён на Кирилла Набабкина. Можно предположить, что опытный исполнитель получит шанс и в дерби. Но справиться с быстрыми и техничными Айртоном и Промесом возрастному футболисту будет непросто, а потому необходима регулярная страховка со стороны Бийола. Слева позиции Облякова смотрятся менее уязвимо, особенно если учесть наличие рядом уверенного в себе и быстрого Дивеева.

Впрочем, «Спартак» на краях тоже выглядит не слишком надёжно. Главный недостаток Айртона — следствие его достоинств. Бразилец излишне увлекается атакой и не всегда успевает вернуться на свою половину, хотя ему помогает Георгий Джикия. Виктор Мозес при схеме с тремя центральными защитниками тоже больше ориентирован на созидание. И Николай Рассказов, в отличие от капитана, далеко не всегда успевает отработать за двоих. Так, пропущенный мяч в поединке с «Легией» пришёл именно через его зону, когда уставший футболист не успел прервать рывок оппонента.

А вот через центр атаковать командам будет сложнее, поскольку оба коллектива по разным причинам потеряли целый ряд футболистов, отвечающих за креатив и продвижение мяча вперёд (Никола Влашич, Зобнин, Алекс Крал). Соответственно, оказались серьёзно нарушены игровые связи.

Особенно болезненным стал для ЦСКА уход хорвата в «Вест Хэм», ведь именно через него в последние годы шла вся игра армейцев. Даже в новом сезоне РПЛ, когда легионер потерял мотивацию и не скрывал желания уехать из России, он расположился на третьем месте в стане москвичей по количеству ключевых передач (в среднем 1,4 за матч) и делит первую строчку с Эджуке по числу ударов (2,4).

Теперь ответственность за нестандартные ходы несёт прежде всего опытный Алан Дзагоев, который как раз по показателю ключевых передач (2,7) уступает только Облякову. Под этим параметром понимается последний пас, создающий голевую возможность для партнёров, но не закончившийся взятием ворот.

Большие надежды в середине поля будут связаны с Ильзатом Ахметовым. Он не только способен действовать непредсказуемо за счёт отличной техники, но и грамотно начинает атаки команды, умело выходя из-под прессинга.

У «Спартака» же пару в опорной зоне, вероятно, составят Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс. Так, полузащитник молодёжной сборной России занимает седьмое место в составе красно-белых в РПЛ по среднему количеству пасов (39,2) с высоким процентом точности 80,6%, из полузащитников он уступает только Зобнину.

А вот по игре голландца делать выводы пока сложно, поскольку он, как правило, выходит только на замену. В любом случае ждать хитрых ходов от них будет сложно, и линия атаки рискует остаться на «голодном пайке».