РФС объявил об изменениях в составе судейской бригады на матч ЦСКА — «Спартак»

В судейской бригаде Сергея Карасёва, которая будет работать на матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком», произведена замена арбитра.

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), судья на линии Максим Гаврилин пропустит встречу из-за повреждения. Вместо Гаврилина на игре отработает Андрей Болотенков. Другим рефери на линии останется Алексей Лунёв. Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск. Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак».