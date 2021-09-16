РФС объявил об изменениях в составе судейской бригады на матч ЦСКА — «Спартак»

Короткая ссылка
В судейской бригаде Сергея Карасёва, которая будет работать на матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком», произведена замена арбитра.
РФС объявил об изменениях в составе судейской бригады на матч ЦСКА — «Спартак»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), судья на линии Максим Гаврилин пропустит встречу из-за повреждения.

Вместо Гаврилина на игре отработает Андрей Болотенков.

Другим рефери на линии останется Алексей Лунёв.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить