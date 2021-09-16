РФС объявил об изменениях в составе судейской бригады на матч ЦСКА — «Спартак»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), судья на линии Максим Гаврилин пропустит встречу из-за повреждения.
Вместо Гаврилина на игре отработает Андрей Болотенков.
Другим рефери на линии останется Алексей Лунёв.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.
Ранее сообщалось, что Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак».