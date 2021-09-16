Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»

Арбитр Сергей Карасёв обслужит матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».

Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помощниками Карасёва будут Максим Гаврилин и Алексей Лунёв. Резервный судья — Павел Шадыханов, видеопомощником арбитра назначен Виталий Мешков, его ассистент — Дмитрий Мосякин, инспектор — Александр Гвардис.

Московское дерби пройдёт 20 сентября на «Арене ЦСКА» в Москве. Начало — в 19:30 мск.

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