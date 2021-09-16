Карасёв назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помощниками Карасёва будут Максим Гаврилин и Алексей Лунёв. Резервный судья — Павел Шадыханов, видеопомощником арбитра назначен Виталий Мешков, его ассистент — Дмитрий Мосякин, инспектор — Александр Гвардис.
Московское дерби пройдёт 20 сентября на «Арене ЦСКА» в Москве. Начало — в 19:30 мск.
Ранее сообщалось, что Роман Зобнин пропустит четыре недели из-за травмы.