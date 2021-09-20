Мостовой: не представляю, как «Спартак» будет играть с ЦСКА без Зобнина

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды со столичным ЦСКА, который пройдёт в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ожидаю результативный матч. Если говорить о фаворите, то 50 на 50. С другой стороны, надо дождаться стартовых составов. В атакующей линии, думаю, преимущество у «Спартака», а дальше всё ровно. Думаю, что в какой-то мере отсутствие Зобнина и Соболева скажется на игре «Спартака», Зобнин является футболистом стартового состава, а Соболев в последнее время больше на замену выходил, выбор в атакующей линии всё-таки есть. Не представляю, как будут играть в середине без Зобнина. Есть Йоррит Хендрикс и Наиль Умяров. В середине поля красно-белые будут проигрывать армейцам, у ЦСКА люди на этой позиции поинтереснее, а у «Спартака» — в защите. Можно говорить, что небольшой перевес в психологическом плане у ЦСКА. Они дома играют, «Спартак» на неделе проиграл», — цитирует Мостового ТАСС.

Встреча ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 19:30.

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