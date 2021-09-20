Юран считает, что Березуцкого и Виторию могут уволить после дерби

Главный тренер «СКА-Хабаровска» поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».

«Учитывая потерю Марио Фернандеса, у «Спартака» вырисовывается преимущество на флангах. Армейцы столкнутся с серьёзными проблемами в игре против Квинси Промеса. Его мастерство никуда не делось. Он умеет играть, знает чемпионат России и ЦСКА», — сказал Юран в интервью RT.

По мнению тренера, в дерби на кону стоит очень многое.

«Мы привыкли видеть ЦСКА и «Спартак» на самых высоких местах в Российской премьер-лиге. А сейчас, когда я смотрю на турнирную таблицу, не верю своим глазам. В случае поражения Алексей Березуцкий и Руй Витория могут быть уволены», — сказал он.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

Ранее главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Спартак».