Хомуха считает, что Эджуке может стать главным героем дерби ЦСКА — «Спартак»

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Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».
Хомуха считает, что Эджуке может стать главным героем дерби ЦСКА — «Спартак»
  • РИА Новости

«Команда готовилась к матчу неделю и будет строить тактику игры с учётом сильных и слабых сторон соперника. При правильном направлении атак Чидера Эджуке будет иметь преимущество над Николаем Рассказовым. И есть все предпосылки для того, чтобы Эджуке стал главным героем дерби со «Спартаком», — сказал Хомуха в интервью RT.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 20 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — 19:30 мск.

Ранее бывший нападающий «Спартака», а ныне главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран назвал провальной игру «Спартака» в атаке.

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