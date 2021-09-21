Литвинов считает, что «Спартаку» не хватило везения в матче с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поражении от столичного ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Нам не хватило доли везения. Так было и с «Легией». Я тоже виноват в этом результате. Все виноваты. Надо работать дальше, больше выкладываться на тренировках. Все ребята знают, переживают», — цитирует Литвинова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что в команде нет равнодушных к последним результатам и игрокам тяжело в психологическом плане. По его словам, «Спартак» пытается вернуть доверие свои трибун, но пока не всё получается.

«Мы уже собирались командой, постоянно обсуждаем, что можем добавить и исправить», — добавил Литвинов.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин похвалил Заболотного после матча между ЦСКА и «Спартаком».