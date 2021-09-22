Проблемы с кондициями, конфликт с Карпиным или роль запасного: что говорят об отказе Дзюбы поехать в сборную России

Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией и Словенией. Нападающий «Зенита» заявил, что ещё не набрал оптимальные кондиции, но в дальнейшем готов выступать за национальную команду. Наставник сборной Валерий Карпин подтвердил, что у него состоялся разговор с экс-капитаном и тот сообщил о желании сконцентрироваться на работе в клубе. Тем временем в СМИ появляются другие возможные причины того, почему герой домашнего мундиаля пропустит ближайшие встречи.

Спустя сутки после включения в расширенный состав сборной России по футболу нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба заявил об отказе от приглашения на матчи со Словакией и Словенией, которые должны состояться 8 и 11 октября. По словам футболиста, он уведомил главного тренера национальной команды Валерия Карпина о том, что не успел набрать оптимальную форму, в связи с чем не сможет продемонстрировать свой максимум и помочь партнёрам.

«Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьёзная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Всё это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной, поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал её ещё не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чьё-то место сейчас было бы неправильно», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

33-летний форвард отверг предположение, что он приостановил карьеру в сборной. Артём пожелал удачи в предстоящих матчах партнёрам по национальной команде и пообещал подойти во всеоружии к следующему сбору в начале ноября.

«Всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь ещё не раз выйти в составе нашей команды и забить не один гол», — добавил бомбардир.

Интересно, что сразу после оглашения расширенного состава Дзюба оформил дубль во встрече восьмого тура Российской премьер-лиги с «Рубином» и действовал чрезвычайно полезно в подыгрыше. Тем временем Фёдор Смолов, напротив, не смог помочь «Локомотиву» добыть важную победу в Екатеринбурге над явным аутсайдером, хотя провёл на поле все 90 минут и нанёс по воротам такое же количество ударов — пять.

Позднее Карпин подтвердил, что у него состоялся разговор с бывшим капитаном национальной команды и тот сообщил ему о желании сконцентрироваться на работе в клубе. При этом специалист выразил готовность вызвать Дзюбу на следующий сбор, если тот заслужит место своей игрой.

Тем не менее случившееся дало СМИ повод вновь вспомнить о давнем конфликте между игроком и наставником. Причём сам тренер за день до оглашения списка признался, что разногласия с футболистом ещё имеются, хотя и не влияют на его потенциальную игру за сборную. По словам Карпина, значение имеет только текущая форма нападающего.

«Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так. Я связался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную. Он ответил, что ещё не готов и ему надо набирать форму, поэтому он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените». Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл общаться с ним, если это не окончательный список? Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список», — позднее объяснил Карпин в эфире «Матч Премьер».

Однако многие предполагают, что отказ Дзюбы от выступления за сборную так или иначе связан с обидой на Карпина, а слова о плохой форме являются не более чем прикрытием. Такой точки зрения, в частности, придерживается бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко. А экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис вообще не верит в возможное возвращение Дзюбы в национальную команду.

«Не самый красивый жест со стороны Артёма. Конечно, слова о плохой физической форме — неправда. Все мы понимаем, что Дзюба лукавит. Это чистой воды обида на Карпина, и речь даже не о старом конфликте. Артём просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор. Он был главной действующей фигурой сборной, капитаном, а его не пригласили в новую команду. Конечно, он воспринял это очень болезненно... Не верю, что Дзюба вернётся в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду», — цитирует Канчельскиса Sport24.

В Telegram-канале «Раздевалка» предположили, что форвард принял неоднозначное решение, так как заранее знал о непопадании в окончательный список. А в социальных сетях промелькнула мысль о нежелании Дзюбы ассоциировать себя с потенциальным провалом сборной в случае её непопадания на чемпионат мира.

В свою очередь, почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков не видит в поступке футболиста никакой логики и считает его неуважительным по отношению как к тренеру, так и к партнёрам по сборной.

«Поступок Артёма логически не объяснить — он был капитаном команды, одним из ведущих игроков, был заводилой и играл за команду с удовольствием, даже в раздевалке какие-то речи говорил. Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Всё, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию», — сказал Колосков «Чемпионату».

Подверг критике Дзюбу и бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела. Он уверен, что отказ от приглашения в сборную никак не связан с текущим состоянием форварда.

«Это ошибка! Я не понимаю, зачем он отказался от сборной России. Похоже, что обиделся на Карпина. Дзюба поступает неправильно — нельзя отказываться от национальной команды», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

В защиту нападающего сине-бело-голубых выступил его первый тренер Александр Шупляков. По его мнению, Артём не сказал своего последнего слова в национальной команде.

«Я совершенно не согласен с критикой в адрес Артёма. Он не предатель. Увидев, что сейчас Смолов — лучший бомбардир, он проанализировал и решил, что не хочет сидеть в тени Фёдора. Дзюба не хочет быть на вторых ролях и сидеть на лавке — это можно понять», — приводит слова Шуплякова Sport24.

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус призвал уважать решение Дзюбы, так как ранее нападающий всегда выкладывался в национальной команде и помогал ей добиваться результата.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин считает, что люди не поверят Дзюбе из-за его скандальной репутации. При этом, по его словам, решение футболиста не лишено логики.

«Вы уверены, что Дзюба вышел бы в основе такого мощного для него матча в Казани, если бы не травма Азмуна? А тут сборы национальной команды, в которую, во-первых, Дзюба и не попадал (только в расширенный список). Там была бы совсем не та работа, что помогла бы форварду выйти на пик. Другое дело — клуб: там знакомые тренеры, реабилитологи, менее стрессовая обстановка и возможность плавно набрать силу перед играми Лиги чемпионов», — написал Шнякин в своём Telegram-канале.

Журналист также обратил внимание на то, что Дзюба не смог бы сыграть главную роль в команде Карпина при любых раскладах, так как тренеру необходимы футболисты, способные действовать полезно при организации прессинга.