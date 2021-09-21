Канчельскис считает, что Дзюба больше никогда не сыграет за сборную России

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался относительно отказа нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду на матчи отборочного цикла чемпионата мира — 2022 в октябре.

«Не самый красивый жест со стороны Артёма. Конечно, слова о его плохой физической форме — это неправда. Все мы понимаем, что Дзюба лукавит. Здесь чистой воды обида на Карпина. Речь даже не о старом конфликте, Артём просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор. Он был главной фигурой сборной, её капитаном, а его не пригласили в новую команду. Конечно, он воспринял это очень болезненно. Но это его решение. Значит, он не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет. Но я бы на его месте поступил иначе: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех — так поступают лидеры. Артём выбрал другую тактику. Не верю, что он вернётся в сборную. Сегодня Дзюба, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду. Но кто бы что ни говорил, Артём — лучший бомбардир сборной и хороший футболист. Его решение не отменяет этого. Он один из лучших игроков сборной России за последние годы», — сказал Канчельскис в интервью Sport24.

Дзюба не был вызван на сентябрьские матчи сборной России. На октябрьское окно главный тренер национальной команды Валерий Карпин внёс его в расширенный список, однако сам футболист предпочёл отказаться от приглашения, ссылаясь на недостаточно хорошую форму.

Ранее Малафеев высказался о решении Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.