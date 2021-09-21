Малафеев высказался о решении Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался по поводу решения Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду.

«Дзюбе, конечно, виднее, в каком он состоянии находится и насколько он может быть полезен сборной России. Но я считаю, что если Карпин включил его в расширенный список, то он вполне оценивал игровое состояние Артёма и допускал, что этот футболист может помочь национальной команде. В любом случае это личное решение Дзюбы», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

21 сентября Дзюба сообщил, что не отправится в расположение сборной России, так как не набрал оптимальную форму.

Ранее Колосков заявил, что не считает отсутствие Дзюбы потерей для сборной России.