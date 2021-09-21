Колосков не считает отсутствие Дзюбы потерей для сборной России

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира — 2022.
Колосков не считает отсутствие Дзюбы потерей для сборной России
  • РИА Новости

«Я считаю, что Дзюба принял очень странное решение. Это вообще никак с логической точки зрения объяснить нельзя. Он же взрослый человек. Если Артём действительно хочет выступать за сборную России, нужно приходить и доказывать, что достоин места в команде. А если же человек отказывается, значит желания у него просто нет, что бы он там ни говорил. Думаю, это вообще не потеря для нашей сборной. Мы без него уже три матча успешно сыграли и продолжим в том же духе», — цитирует Колоскова Sport24.

Дзюба объявил о своём отказе приезжать в сборную России 21 сентября. Форвард мотивировал это тем, что ещё не набрал оптимальную форму.

Ранее Мостовой назвал правильным решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

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