Колосков не считает отсутствие Дзюбы потерей для сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение об отказе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира — 2022.

«Я считаю, что Дзюба принял очень странное решение. Это вообще никак с логической точки зрения объяснить нельзя. Он же взрослый человек. Если Артём действительно хочет выступать за сборную России, нужно приходить и доказывать, что достоин места в команде. А если же человек отказывается, значит желания у него просто нет, что бы он там ни говорил. Думаю, это вообще не потеря для нашей сборной. Мы без него уже три матча успешно сыграли и продолжим в том же духе», — цитирует Колоскова Sport24.

Дзюба объявил о своём отказе приезжать в сборную России 21 сентября. Форвард мотивировал это тем, что ещё не набрал оптимальную форму.

Ранее Мостовой назвал правильным решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.