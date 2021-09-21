Мостовой назвал правильным решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со Словакией и Словенией.
Мостовой назвал правильным решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России
  • РИА Новости

«Я думаю, что Дзюба серьёзно это заявил. Удивляться не стоит — это правильный шаг. Странно, что сначала не вызывали, потом вызывают. Артёму уже 33 года, поэтому он может спокойно уходить», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Он ответил на вопрос, мог ли нападающий принять такое решение из-за главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Я не знаю, из-за тренера или нет. Просто накопилась вся эта ситуация, репутация в национальной команде», — сказал он.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Ранее Карпин отреагировал на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России.

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