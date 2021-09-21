Мостовой назвал правильным решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России
- РИА Новости
«Я думаю, что Дзюба серьёзно это заявил. Удивляться не стоит — это правильный шаг. Странно, что сначала не вызывали, потом вызывают. Артёму уже 33 года, поэтому он может спокойно уходить», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Он ответил на вопрос, мог ли нападающий принять такое решение из-за главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Я не знаю, из-за тренера или нет. Просто накопилась вся эта ситуация, репутация в национальной команде», — сказал он.
Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.
Ранее Карпин отреагировал на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России.