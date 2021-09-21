Карпин отреагировал на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России
- РИА Новости
«У нас состоялся разговор с Дзюбой, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальных кондициях и решил сконцентрироваться на играх клуба», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России.
Тренер ответил на вопрос, готов ли он вновь вызвать Дзюбу в сборную, если тот наберёт форму к ноябрьским встречам отбора чемпионата мира — 2022.
«Если тренерский штаб посчитает, что Дзюба сможет помочь национальной команде, то он будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Артём оказался в расширенном списке футболистов, вызванных на октябрьские игры», — сказал Карпин.
Напомним, что Дзюба не был вызван в сборную на сентябрьские игры отбора ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры матчи ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.