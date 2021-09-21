Карпин отреагировал на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы пропустить октябрьские матчи национальной команды отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Карпин отреагировал на отказ Дзюбы от приглашения в сборную России
  • РИА Новости

«У нас состоялся разговор с Дзюбой, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальных кондициях и решил сконцентрироваться на играх клуба», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

Тренер ответил на вопрос, готов ли он вновь вызвать Дзюбу в сборную, если тот наберёт форму к ноябрьским встречам отбора чемпионата мира — 2022.

«Если тренерский штаб посчитает, что Дзюба сможет помочь национальной команде, то он будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Артём оказался в расширенном списке футболистов, вызванных на октябрьские игры», — сказал Карпин.

Напомним, что Дзюба не был вызван в сборную на сентябрьские игры отбора ЧМ-2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры матчи ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.

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