Карпин рассказал о подробностях разговора с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскрыл детали разговора с бывшим капитаном национальной команды Артёмом Дзюбой.

«Я недолюбливаю Дзюбу? Потому я его включил в расширенный список. Видимо, так. Я связывался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную России. Он ответил, что пока не готов, что ему ещё надо набирать форму и он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените». Странно ли это? Этот вопрос не мне нужно задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до разговора с ним? А смысл говорить с ним, если это ещё не окончательный список. Я позвонил ему для того, чтобы, возможно, включить его в окончательный список. Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. Для меня этого было достаточно, чтобы включить его в расширенный список», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

21 сентября Дзюба отказался от приглашения в сборную России. Игрок мотивировал это тем, что пока не набрал оптимальные кондиции.

Ранее источник рассказал, как отреагировал Карпин на отказ Дзюбы приезжать в сборную.