Источник рассказал, как отреагировал Карпин на отказ Дзюбы приезжать в сборную

Журналист Сергей Микулик рассказал о том, как главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от выступления за сборную в октябрьских матчах.

«Прикольно, конечно, пить кофе с Карпиным в тот момент, когда выясняется, что Дзюба не готов занимать в сборной России чужое место. Валера только плечами пожал — на то он, собственно, и расширенный список», — написал Микулик в своём Telegram-канале.

На сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 Дзюба не вызывался. В октябре сборная России проведёт два матча: против Словакии 8 октября в Казани и против Словении 11 октября в Мариборе.

Ранее Малафеев высказался о решении Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.