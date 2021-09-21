Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальными командами Словакии и Словении.

«Я долго думал над этой ситуацией и пришёл к выводу, что пока не набрал оптимальные кондиции, чтобы помочь национальной команде на 100%. Прошлый сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от чемпионата Европы, серьёзная подготовка, мы выложились, но результат получился неудачным. Нет, это не приостановка карьеры. Моё решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас», — цитирует нападающего «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба не был вызван в сборную на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на игры отбора ЧМ-2022.