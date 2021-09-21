Судейский скандал в Казани, невероятная развязка в Нижнем Новгороде и эффектные дубли в Уфе: чем запомнился 8-й тур РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал судью Сергея Иванова во время матча с «Зенитом» и был удалён. «Динамо» на выезде с минимальным счётом обыграло «Сочи» благодаря голу Арсена Захаряна. «Арсенал» вырвал волевую победу над «Нижним Новгородом» на четвёртой добавленной к основному времени минуте. Противостояние «Уфы» и «Химок» ознаменовалось дублями Гамида Агаларова и Дениса Глушакова. А «Ростов» во встрече с «Крыльями Советов» потерпел второе поражение при Юрии Сёмине. Чем запомнился восьмой тур РПЛ — в материале RT.

Возвращение Дзюбы

На старте нового сезона не было в чемпионате России более критикуемого футболиста, чем Артём Дзюба. Опытный нападающий превратился в бледную тень самого себя, перестал забивать, потерял место в основе «Зенита» и не был вызван в сборную.

Однако после небольшой паузы форвард начал постепенно набирать форму. Сначала он отдал две результативные передачи в противостоянии с «Ахматом», а затем едва не сравнял счёт в матче с «Челси». Этого хватило, чтобы попасть в расширенный список национальной команды на октябрьские встречи отборочного этапа ЧМ-2022.

И в поединке с «Рубином» спортсмен сделал всё, чтобы оказаться включённым и в основной. Вернувшись в основу благодаря отсутствию Сердара Азмуна, он стал лучшим игроком матча. Трёхкратный чемпион России оформил дубль ещё в первом тайме, а также помог отличиться Клаудиньо. Для россиянина данные голы стали дебютными в текущем сезоне. Также он догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров первенства страны в истории. В активе обоих — по 139 результативных ударов. Впереди только нынешний тренер «Рубина» Олег Веретенников (140).

А вот наставник казанцев Леонид Слуцкий отметился только со знаком «минус». Он получил две жёлтые карточки от судьи Сергея Иванова за несогласие с его решениями, а после финального свистка жёстко раскритиковал арбитра.

«Хочу обратить внимание на мою личную статистику с Ивановым. За 15 лет две красные карточки показал мне один и тот же человек. Мы бы попросили, чтобы на наши игры не назначали Иванова, если бы такая опция существовала. Но её нет. Я и сейчас прошу. Но так нельзя сделать по регламенту», — заявил специалист на пресс-конференции.

Удар Захаряна

А в воскресенье в очной встрече сошлись две другие команды из первой половины турнирной таблицы — «Сочи» и «Динамо». И главным героем противостояния стал ещё один член сборной России — Арсен Захарян.

В самом начале матча 18-летний полузащитник забил единственный мяч и набрал пятый балл за результативность в нынешнем розыгрыше первенства страны (2 + 3). Правда, после перерыва юного футболиста, которым, по информации СМИ, интересуется «Барселона», пришлось заменить из-за небольших проблем с мышцами.

Также в составе москвичей следует отметить Игоря Лещука. Резервный вратарь заменил получившего рассечение подбородка Антона Шунина и блестяще справился со своими обязанностями. В его активе семь сейвов и игра на ноль. А рулевой бело-голубых Сандро Шварц вовсе подчеркнул, что голкипер «провёл суперматч и стал важным фактором в победе».

Вторая молодость Глушакова

Текущий розыгрыш РПЛ пока получается не слишком удачным для «Химок». Они довольствуются борьбой за выживание и даже близко не демонстрируют результатов, показанных в предыдущем розыгрыше национального первенства. В команде не возникает никаких вопросов лишь к Денису Глушакову.

34-летний полузащитник словно переживает вторую молодость и демонстрирует игру высокого класса. Мало того, он забивает практически в каждом матче. Вот и в выездной встрече с прямым конкурентом «Уфой» ветеран оформил дубль. Сначала он поставил точку в идеальной контратаке гостей и открыл счёт, а в концовке реализовал пенальти.

Таким образом, результативная серия опытного футболиста в чемпионате насчитывает уже четыре поединка. Всего в его активе шесть голов в Премьер-лиге, и в гонке бомбардиров бывший капитан «Спартака» идёт вровень с Фёдором Смоловым, а уступает лишь Гамиду Агаларову. Собственно, дубль последнего обеспечил башкортостанцам волевую победу — 3:2.

Также в составе подмосковного коллектива следует отметить Артёма Соколова. Перешедший из клуба «Чертаново» 18-летний полузащитник впервые в карьере попал в основу на матч РПЛ и стал одним из лучших. Он не только ассистировал Глушакову и заработал пенальти, но и отдал сразу пять ключевых передач.

Невезение Кержакова

С аналогичным счётом завершилось противостояние «Нижнего Новгорода» и «Арсенала». Туляки тоже пропустили первыми, но в итоге одержали важнейшую волевую победу — 3:2.

А главным героем стал полузащитник «канониров» Горан Чаушич. Сербский хавбек оформил дубль и отдал голевую передачу на Евгения Маркова. Удивительно, но прежде легионер дважды за матч на клубном уровне не отличался. Не удавалось ему и набирать больше двух баллов за результативность.

Особого внимания заслуживает концовка отчётной встречи. На 85-й минуте подопечным Александра Кержакова, казалось, удалось спастись после удачного розыгрыша стандартного положения. Опытный Алексей Козлов забил третий мяч в текущем сезоне РПЛ.

Однако последнее слово осталось за гостями. За 20 секунд до финального свистка Чаушич грамотно открылся в чужой штрафной и головой отправил снаряд в дальний угол — 3:2. После этого на скамейке туляков началось настоящее сумасшествие. Их эмоции можно понять, ведь сражающийся за выживание коллектив прервал четырёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, а также одержал первую победу после возвращения Миодрага Божовича.

Передача Пиняева

В целом многие команды в восьмом туре проявили характер и умение переламывать ход неудачно складывающихся игр. Вот и «Крыльям Советов» пришлось дома пропустить первыми для того, чтобы разозлиться и набрать три очка.

Хозяева будто бы не заметили гола Николая Комличенко и задавили соперника высоким прессингом, вынуждая защитников ошибаться. В результате ещё до перерыва Баштуш отправил мяч в собственные ворота. А сразу после самарцы отличились ещё дважды. Своё имя на табло внесли Силвие Бегич и Максим Глушенков.

За 20 минут до финального свистка Данил Глебов сократил отставание в счёте до минимума, но в концовке точку поставил Владислав Сарвели — 4:2. Причём голевую передачу ему отдал один из самых многообещающих молодых талантов отечественного футбола — Сергей Пиняев. Для 16-летнего полузащитника это первое результативное действие в РПЛ.

Так «Крылья Советов» одержали третью победу в последних четырёх матчах чемпионата. А вот у ростовчан под руководством Юрия Сёмина дела пока складываются не лучшим образом: всего одна победа в шести турах.

Также необходимо упомянуть о забавном эпизоде, произошедшем перед началом встречи. Рефери Игорь Панин позволил капитанам Александру Солдатенкову и Максиму Осипенко определить, кто разыграет мяч с центра поля, при помощи известной игры «Камень, ножницы, бумага», что является серьёзным нарушением протокола. Позже глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подчеркнул, что подобное недопустимо, хотя наказания арбитр, скорее всего, избежит.