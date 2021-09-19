Захарян стал вторым по возрасту футболистом, забивавшим пять раз в РПЛ

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян забил свой пятый мяч в карьере в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Захарян стал вторым по возрасту футболистом, забивавшим пять раз в РПЛ
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Футболист столичного клуба отличился в матче восьмого тура РПЛ с «Сочи». На момент написания новости счёт матча — 1:0 в пользу «Динамо».

Как сообщает Opta, Захарян стал вторым по возрасту игроком, который забил пять мячей в РПЛ. Эта отметка покорилась игроку «Динамо» в возрасте 18 лет, трёх месяцев и 24 дней. Быстрее это сделал лишь полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев — ему было 18 лет, три месяца и четыре дня.

Ранее сообщалось, что Шунин пропускает матч «Динамо» с «Сочи» из-за рассечения подбородка.

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