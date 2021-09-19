Гол Чаушича принёс победу «Арсеналу» над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
- РИА Новости
Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:2 в пользу «канониров».
Голы забили Николай Калинский (9'), Горан Чаушич (17'), Евгений Марков (41'), Алексей Козлов (85'), Горан Чаушич (94').
Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков критически высказался о решении Роспотребнадзора сократить квоту посещаемости матча восьмого тура чемпионата России по футболу с «Арсеналом» до 500 человек.