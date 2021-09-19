Гол Чаушича принёс победу «Арсеналу» над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:2 в пользу «канониров».

Голы забили Николай Калинский (9'), Горан Чаушич (17'), Евгений Марков (41'), Алексей Козлов (85'), Горан Чаушич (94').

Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков критически высказался о решении Роспотребнадзора сократить квоту посещаемости матча восьмого тура чемпионата России по футболу с «Арсеналом» до 500 человек.