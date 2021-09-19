Гол Чаушича принёс победу «Арсеналу» над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

Короткая ссылка
«Арсенал» одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Гол Чаушича принёс победу «Арсеналу» над «Нижним Новгородом» в матче РПЛ
  • РИА Новости

Игра, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 3:2 в пользу «канониров». 

Голы забили Николай Калинский (9'), Горан Чаушич (17'), Евгений Марков (41'), Алексей Козлов (85'), Горан Чаушич (94').

Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков критически высказался о решении Роспотребнадзора сократить квоту посещаемости матча восьмого тура чемпионата России по футболу с «Арсеналом» до 500 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить