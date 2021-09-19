Кержаков раскритиковал решение Роспотребнадзора сократить квоту посещаемости

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Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Нижний Новгород» Александр Кержаков критически высказался о решении Роспотребнадзора сократить квоту посещаемости матча восьмого тура чемпионата России по футболу с «Арсеналом» до 500 человек.
Кержаков раскритиковал решение Роспотребнадзора сократить квоту посещаемости
  • РИА Новости

«Вызывает недоумение, что на концерты можно по 15 тыс. приводить, а на футбол нельзя больше 500 человек. Уже сбавили с 1 тыс. до 500», — сказал Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он добавил, что футбол — это пропаганда спорта, здорового образа жизни. По его мнению, можно было бы расположить на стадионе 10 тыс. зрителей на расстоянии и обязать использовать маски.

«И мы не понимаем, почему нам не объяснят? Почему на концерт можно, обнимать друг друга, стоять и подпевать песни друг другу в ухо, 15 тыс. человек, а здесь на расстоянии вытянутой руки мы не можем распределить те же самые 10 тыс. человек?» — сказал Кержаков.

Ранее бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

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