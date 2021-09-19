Канчельскис оценил шансы «Спартака» в матче с ЦСКА

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Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
Канчельскис оценил шансы «Спартака» в матче с ЦСКА
  • © pfc-cska.com

«Тяжело сказать, кто является фаворитом, так как это дерби. А в дерби всегда всё непредсказуемо. У команд абсолютно другой настрой будет. Думаю, шансы 50 на 50», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

По его мнению, игра должна быть хорошей и интересной.

Канчельскис предположил, что у главного тренера «Спартака» Руя Витории, скорее всего, могут возникнуть проблемы в случае поражения от ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 20 сентября на поле стадиона «ВЭБ Арена». Начало игры — в 19:30 мск.

«Спартак» с десятью очками занимает в турнирной таблице РПЛ восьмое место. ЦСКА имеет в своём активе столько же очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко может пропустить два ближайших матча РПЛ.

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