Канчельскис оценил шансы «Спартака» в матче с ЦСКА
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«Тяжело сказать, кто является фаворитом, так как это дерби. А в дерби всегда всё непредсказуемо. У команд абсолютно другой настрой будет. Думаю, шансы 50 на 50», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».
По его мнению, игра должна быть хорошей и интересной.
Канчельскис предположил, что у главного тренера «Спартака» Руя Витории, скорее всего, могут возникнуть проблемы в случае поражения от ЦСКА.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдёт 20 сентября на поле стадиона «ВЭБ Арена». Начало игры — в 19:30 мск.
«Спартак» с десятью очками занимает в турнирной таблице РПЛ восьмое место. ЦСКА имеет в своём активе столько же очков.
Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко может пропустить два ближайших матча РПЛ.