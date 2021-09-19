Источник: Гончаренко грозит дисквалификация на два матча в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко может пропустить два ближайших матча Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает РИА Новости.

В матче восьмого тура РПЛ с «Ахматом» тренер получил красную карточку за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».

Согласно ч. 1 ст. 95 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), такое поведение может привести к дисквалификации от двух до четырёх матчей.

Матч завершился победой «Краснодара» со счётом 2:0.

Напомним, что во второй половине прошлого сезона Гончаренко возглавил «Краснодар» после отставки Мурада Мусаева. Специалист работал в ЦСКА.

Ранее Гончаренко заявил, что «Краснодар» сыграл самоотверженно в матче с «Ахматом».