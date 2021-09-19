Источник: Гончаренко грозит дисквалификация на два матча в РПЛ
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Об этом сообщает РИА Новости.
В матче восьмого тура РПЛ с «Ахматом» тренер получил красную карточку за «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».
Согласно ч. 1 ст. 95 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), такое поведение может привести к дисквалификации от двух до четырёх матчей.
Матч завершился победой «Краснодара» со счётом 2:0.
Напомним, что во второй половине прошлого сезона Гончаренко возглавил «Краснодар» после отставки Мурада Мусаева. Специалист работал в ЦСКА.
Ранее Гончаренко заявил, что «Краснодар» сыграл самоотверженно в матче с «Ахматом».