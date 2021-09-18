Гончаренко: мы сыграли самоотверженно в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о результате матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата» (2:0).

«Мы очень организованно играли, даже самоотверженно. Не было привычного контроля мяча, но здесь, скорее, соперник не позволял. Суммарно победу мы заслужили. То наглое игровое действие, которое совершил Сперцян в моменте с первым голом, — это то, что мы хотим видеть от молодых игроков», — заявил Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

В следующем матче РПЛ «Краснодар» сыграет дома против «Сочи» (26 сентября).

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